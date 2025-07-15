Контрольний матч

Аккрінгтон – Евертон – 1:1

Голи: Вудс, 50 – Бету, 79 (з пенальті)

Віталій Миколенко був активним у своєму першому літньому товариському матчі у складі Евертона – вже на початку зустрічі він зробив хороший пас на Шерміті, який не скористався можливістю. З його ударом впорався воротар Аккрингтона.

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Однак на другий тайм гравець збірної України не з'явився. У перерві Девід Мойєс зробив три заміни, і Миколенко став одним з тих гравців, які залишили поле. Що цікаво, замість Віталія вийшов номінально правий захисник Джейк О'Брайен.

Обидва м'ячі в цій зустрічі були забиті в другому таймі: Аккрінгтон відкрив рахунок після розіграшу кутового, а Евертон зрівняв рахунок з пенальті.