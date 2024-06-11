Збірна України завершує підготовку до чемпіонату Європи спарингом проти Молдови. На 26-й хвилині матчу Віталій Миколенко зіткнувся з захисником суперника Артуром Крачуном і опинився на газоні, зазнавши ушкодження гомілкостопу.

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Лікарі допомогли лідеру Евертона покинути поле, надали допомогу і Миколенко повернувся у гру, але вже за мить знову сів на газон. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров був змушений робити заміну і випускати замість Віталія Олександра Зінченка. Віталій залишив поле зі сльозами на очах.

До слова, наш захисник лише відновився від травми, якої зазнав у матчі з Ліверпулем і через яку пропустив кінцівку сезону в АПЛ. Перший матч на Євро-2024 українці проведуть вже за 6 днів проти Румунії.

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