Миколенко зазнав травми у спарингу з Молдовою – лідер збірної України лише відновився від ушкодження
Серйозної втрати зазнали "синьо-жовті" у товариському матчі з молдованами.
Збірна України завершує підготовку до чемпіонату Європи спарингом проти Молдови. На 26-й хвилині матчу Віталій Миколенко зіткнувся з захисником суперника Артуром Крачуном і опинився на газоні, зазнавши ушкодження гомілкостопу.
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Лікарі допомогли лідеру Евертона покинути поле, надали допомогу і Миколенко повернувся у гру, але вже за мить знову сів на газон. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров був змушений робити заміну і випускати замість Віталія Олександра Зінченка. Віталій залишив поле зі сльозами на очах.
До слова, наш захисник лише відновився від травми, якої зазнав у матчі з Ліверпулем і через яку пропустив кінцівку сезону в АПЛ. Перший матч на Євро-2024 українці проведуть вже за 6 днів проти Румунії.
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