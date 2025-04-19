У рамках суботньої програми 33-го туру АПЛ 2024/25 було проведено кілька матчів за участі українців. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 33-й тур

Евертон – Манчестер Сіті – 0:2

Голи: О'Райлі, 84, Ковачіч, 90+2

Брентфорд – Брайтон – 4:2

Голи: Мбеумо, 9, 48, Вісса, 58, Ньоргор, 90+5 – Жоау Педру, 58, Мітома, 81

Вилучення: Жоау Педру, 62 (Брайтон)

Крістал Пелас – Борнмут – 0:0

Вилучення: Річардс, 45+1 (Крістал Пелас)

Вест Хем – Саутгемптон – 1:1

Голи: Боуен, 47 – Угочукву, 90+3

Миколенко може покинути Евертон – українцем зацікавився іменитий клуб АПЛ

Евертон провів надзвичайно переконливий матч проти Манчестер Сіті. Підопічні Девід Моєса практично не поступались за ударами (7:8), виявились на дещицю гострішими (0,79 xG проти 0,6) і навіть до штрафного входили частіше (19 разів проти 13). Після одного із замикань кутових "містян" взагалі врятувала стійка.

Миколенко провів чергову повну й класну гру. Українець виграв обидва єдиноборства на землі (але поступився у єдиному верховому), виконав два виноси, одне перехоплення й одне відбирання. Жодного моменту з його зони не прилетіло. Крім того, 5 із 8 дальніх передач Віталія досягли адресата, а один із пасів навіть ударом завершився.

Єдиною проблемою була певна пасивність при ситуаціях 1-в-1. Екс-динамівець до останнього не йшов у відбирання. Ця особливість вилилась у пропущений на 84-й хвилині гол: Бернарду постояв разом з Віталієм і дав різкий пас на хід Нуньєшу, за яким українець вже не встиг – подальший простріл замкнув О'Райлі. 0:1.

А невдовзі прилетів і другий гол, який приніс Манчестер Сіті перемогу й залишив "містян" у зоні ЛЧ. Там до Миколенка питань менше, однак на самому початку атаки пасивність українця знову далася взнаки. На жаль.

У паралельній зустрічі Борнмут розписав нулі з Крістал Пелас. Поєдинок на лондонському Селхерст Парк виявився не дуже цікавим – господарі провели п'ять ударів з мізерною гостротою, а на другий тайм взагалі залишились у меншості. "Вишні" цим не скористались, витиснувши зі своїх 15 пострілів всього 0,64 очікуваних голи. Підопічні Андоні Ірали мали зовсім небагато шансів відкрити рахунок.

Забарний може занести цей поєдинок в актив. Український центрбек блискуче відпрацював у обороні, вигравши обидва єдиноборства та дві з чотирьох верхових дуелей. До того ж він провів 5 виносів, по два перехоплення й блокування ударів, а також два успішних відбирання в обох спробах обійти себе на дрибилінгу. При роботі на м'ячі Ілля теж виділявся – 75 точних пасів з 80-ти, п'ять вдалих лонгболів з восьми, одна передача під удар.

Лише Ярмолюк провів неповний матч, зігравши 76 хвилин проти Брайтона. Зате ця зустріч стала найвеселішою – вболівальники побачили аж п'ять забитих м'ячів та червону картку. Її отримав Жоау Педру, залишивши "чайок" у меншості всього через чотири хвилини після свого гола. До того часу його команда встигла пропустити тричі.

Справжнім супергероєм Брентфорда став Мбеумо, який оформив дубль і віддав асист на Вісса. На жаль, Ярмолюк у цих подіях не брав прямої участі, хоча при тому ж третьому взятті воріт Єгор долучився до вдалого пресингу (перекрив один із варіантів просування). В цілому ж українець зіграв якісно – провів 50 дотиків до м'яча, віддав 38 передач (36 точних), і зокрема видав п'ять вдалих лонгболів з шести.

Такорж наш земляк виграв три єдиноборства з п'яти й тричі успішно відбирав м'яч (при чотирьох спробах). Також в його активі один винос. Ярмолюка замінили на 76-й хвилині – і без хавбека з таким об'ємом роботи Брентфорд пропустив вдруге, але все ж добив "чайок" голом Ньоргора. 4:2! Як наслідок, Брайтон залишився у шести очках від зони єврокубів.

Вест Хем був близьким до того, щоб перервати 5-матчеву безвиграшну серію. Для цього треба було здолати Саутгемптон, який вже офіційно вилетів до Чемпіоншипу. Гол Боуена на 47-й хвилині вивів "молотобійців" уперед – і він залишався єдиним до самого кінця основного часу.

Втім, на 3-й компенсованій "святі" відігрались зусиллями Угочукви. 1:1! Безвиграшна хода Грема Поттера продовжується.

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