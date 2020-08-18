Миколенко зацікавив Ювентус, Інтер та Наполі – є одна проблема

Ювентус, Інтер та Наполі зацікавлені у послугах 21-річного гравця збірної України, інформує журналіст Ніколо Скіра.

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Великою проблемою для клубів Серії А є відсутність у Миколенка паспорта громадянина ЄС. Щоб підписати молоду зірку Динамо, їм доведеться приносити в жертву когось зі своїх гравців без європейської прописки.

До слова, контракт Миколенка з киянами розрахований до літа 2023 року. Динамо хоче виручити 35 млн євро. Минулого сезону Віталій провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює 21-річного футболіста у 9 млн євро.

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