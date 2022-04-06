Український захисник Евертона заробив пенальті на 38-й хвилині матчу проти Бернлі.

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Миколенко увірвався до карного майданчика і наткнувся на ногу Аарона Леннона. Головний суддя Майк Дін відразу не повірив Віталію, продовживши матч. Втім, VAR порадив арбітру переглянути епізод, і Евертон таки отримав право на пенальті. Рішарлісон чітко пробив з "позначки".

Додамо, що для Миколенка це восьмий матч і перша результативна дія у складі Евертона.

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