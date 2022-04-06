Миколенко заробив пенальті і першу результатативну дію в Англії – арбітр повірив українцю лише після перегляду повтору
22:25 - Читать на русском
Віталій Миколенко нарешті відкрив лік своїм результативним діям в Англії.
12’ Натан Коллінз
57’ Джей Родрігес
Рішарлісон 18’
Рішарлісон 41’
12’ Натан Коллінз
18’ Рішарлісон
41’ Рішарлісон
57’ Джей Родрігес
Український захисник Евертона заробив пенальті на 38-й хвилині матчу проти Бернлі.
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Миколенко увірвався до карного майданчика і наткнувся на ногу Аарона Леннона. Головний суддя Майк Дін відразу не повірив Віталію, продовживши матч. Втім, VAR порадив арбітру переглянути епізод, і Евертон таки отримав право на пенальті. Рішарлісон чітко пробив з "позначки".
Додамо, що для Миколенка це восьмий матч і перша результативна дія у складі Евертона.
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