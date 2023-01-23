Миколенко залишився без головного тренера – 3 місяці без перемог і місце в зоні вильоту підписали вирок Лемпарду
Евертон буде виправляти катастрофічні результати вже з іншим керманичем.
Сьогодні керівництво "ірисок" ухвалило рішення звільнити Френка Лемпарда, повідомляє Фабріціо Романо та низка авторитетних інсайдерів. Офіційне підтвердження очікується незабаром.
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Лемпард очолив Евертон у лютому минулого року. Фахівцю вдалося зберегти прописку в еліті, але нинішнця кампанія складається жахливо. Команда востаннє вигравала офіційний матч ще 22 жовтня. Після цього Евертон вилетів з обох внутрішніх Кубків і набрав жалюгідні 2 очки за 8 турів АПЛ. "Іриски" ділять останнє місце зі Саутгемптоном, відстаючи від рятівної зони на 2 пункти.
Віталій Миколенко був абсолютно основним гравцем у складі Лемпарда. Український захисник виходив у старті на всі 20 матчів чемпіонату, але результативними діями не відзначався.
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