Евертон буде виправляти катастрофічні результати вже з іншим керманичем.

Сьогодні керівництво "ірисок" ухвалило рішення звільнити Френка Лемпарда, повідомляє Фабріціо Романо та низка авторитетних інсайдерів. Офіційне підтвердження очікується незабаром.

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Лемпард очолив Евертон у лютому минулого року. Фахівцю вдалося зберегти прописку в еліті, але нинішнця кампанія складається жахливо. Команда востаннє вигравала офіційний матч ще 22 жовтня. Після цього Евертон вилетів з обох внутрішніх Кубків і набрав жалюгідні 2 очки за 8 турів АПЛ. "Іриски" ділять останнє місце зі Саутгемптоном, відстаючи від рятівної зони на 2 пункти.

Віталій Миколенко був абсолютно основним гравцем у складі Лемпарда. Український захисник виходив у старті на всі 20 матчів чемпіонату, але результативними діями не відзначався.

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