Схоже, 22-річний захисник збірної України оговтався від травми спини, через яку пропустив останній матч АПЛ проти Астон Вілли. На сьогоднішньому тренуванні Миколенко займався у загальній групі.

Миколенко вже знайшов товаришів у Евертоні – капітан відразу приголомшив, а екс-гравець Барселони веселить всю команду

Українець під час гри у квадрат здійснив кілька перехоплень, отримавши оплески і схвальні відгуки від Лемпарда. Легенда англійського футболу дебютує на чолі "ірисок" вже 5 лютого в матчі Кубка Англії проти Брентфорда.

Нагадаємо, 43-річний Лемпард очолив Евертон 31 січня, замінивши Рафу Бенітеса. "Сині" наразі посідають 16 місце в АПЛ.

Трансфер Миколенка у цифрах і фактах: третій найдорожчий з Динамо і 15-й для Евертона, проєкція в топ-4 АПЛ