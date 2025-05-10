У суботу, 10 травня, в межах 36-го туру АПЛ Фулхем приймає Евертон. Господарі відкрили рахунок уже на 17-й хвилині, однак "іриски" відповіли у компенсований час першого тайму – і зробив це українець Віталій Миколенко.

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Захисник отримав передачу від партнера та з-за меж штрафного майданчика пробив низом – м'яч влучно залетів у кут воріт. Для Миколенка це перший гол у нинішньому сезоні.

До слова, Миколенко цього сезону за Евертон зіграв 34 матчі, не враховуючи сьогоднішній, у яких віддав 2 асисти.

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