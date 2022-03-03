Захисник "ірисок" Віталій Миколенко удостоївся привілею від головного тренера Френка Лемпарда на фоні війни в України.

22-річний українець вийде з перших хвилин на поєдинок 1/8 фіналу Кубка Англії проти команди Борхем Вуд, інформує прес-служба "ірисок".

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Ба більше, Миколенко вперше одягне капітанську пов'язку у новому клубі. Найімовірніше, це крок підтримки українського легіонера, на Батьківщині якого Росія веде ганебну війну.

Напередодні наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола довірив Олександру Зінченку статус капітана в матчі Кубка Англії з Пітерборо.

До слова, стартовий свисток на Гудісон Парк пролунає о 22:15. Загалом Віталій провів три поєдинки у футболці "ірисок" після переїзду на Туманний Альбіон.

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