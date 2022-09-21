Захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко розповів про відновлення від травми та заявив, що шансів на участь у поєдинку проти Шотландії обмаль.

"Мабуть, не зможу зіграти. Передігрове тренування я пропускаю і до матчу не буду готуватися. Відчув дискомфорт в кінці останньої гри у чемпіонаті. Провели дослідження вчора з лікарями, начебто все більш-менш добре. Буду готуватися до наступних ігор, сподіваюся, що візьмуть (сміється – прим.).

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У нас 24 гравці й на кожну позицію є 2-3 футболісти. Я не думаю, що буде великою проблемою замінити Зінченка, Бущана, Шапаренка. Ще Віктор Коваленко травмувався... Я думаю, це не стане великою проблемою. Ми всі – одна сім'я, одна команда. Тому все буде добре.

У них не гратиме Робертсон. За останні 4 місяці я не думаю, що багато що змінилось. Можливо, у когось трохи більше чи менше ігрової практики стало. Стежу лише за своїм одноклубником Паттерсоном, він у дуже хорошій формі. Коли я травмувався, то він мені пас віддавав. Він сказав, що це тактика перед матчем, що він вже думав про наступну зустріч за збірну. Трошки пожартували. І він, і я в хорошому настрої.

У групі є Вірменія, Ірландія ще буде. Буде важко грати, але у нас 24 гравці й всі будуть готові на 100%", – резюмував Віталій у коментарі пресслужбі УАФ.

До слова, Олександр Петраков все ж включив у заявку на поєдинок і Миколенка, і Віктора Коваленка, які напередодні не тренувались. Зустріч з Шотландією відбудеться сьогодні о 21:45.

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