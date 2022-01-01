"Чи мій досвід допоможе Евертону? Я сподіваюся, що буду корисним клубу. Я скромна людина і не буду говорити наперед, що я прийду і зроблю щось неможливе. Я хочу прийти і перемагати у кожній наступній грі.

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Я не пішов із Ліги чемпіонів, адже Динамо не гратиме весною у ній. Я вважаю, що Евертон – команда з великими традиціями та амбіціям. Сподіваюся, що я тут виросту як футболіст, як особистість і допомагатиму команді", – цитує Миколенка сайт Евертона.

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