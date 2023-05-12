Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко допоміг у церемонії відкриття Українського саду в Англії.

Миколенко посприяв відкриттю Українського саду миру в ліверпульському міському парку Baltic Green, повідомляє сторінка парку в Facebook.

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"Величезна подяка Евертону та українському футболісту Віталію Миколенку за підтримку та відкриття саду. Це так багато значить для всіх у місті та за його межами", – йдеться в дописі.

До слова, Миколенко зіграв у 35 матчах за Евертон у поточному сезоні, проте не відзначався результативними діями. Втім, виступи Віталія у захисті наблизили "ірисок" до перемоги в битві за виживання.

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