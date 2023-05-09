Телекомпанія BBC презентувала офіційний проморолик пісенного конкурсу Євробачення-2023, в якому з'явився український захисник Віталій Миколенко.

Миколенко декласував Де Дзербі у відеоогляді матчу Брайтон – Евертон – 1:5

Нагадаємо, переможцем минулорічного фесту став гурт Kalush, але через війну Україна не змогла прийняти дійство. Як наслідок, конкурс було перенесно до Великої Британії, яка торік посіла другу сходинку.

Поява Миколенка у кліпі не випадкова – наш співвітчизник захищає кольори ліверпульського клубу Евертон (саме у цьому місті відбудеться фест). У ролику, який максимально просякнутий темою солідарності та підтримки нашої держави, гравець розгортає величезний український стяг на трибунах Гудісон Парк.

До слова, перший півфінал Євробачення-2023 відбудеться вже сьогодні, 9 травня. Фінал пройде у суботу, 13 травня. Україну представлятиме гурт TVORCHI, який відразу виступатиме у вирішальному концерті.

Евертон сенсаційно розтоптав Брайтон і вибрався із зони вильоту – команда Миколенка декласувала Де Дзербі