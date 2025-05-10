"Ми були неймовірно слабкі в першій 30-хвилинці і так і не змогли з цим впоратися. Я радів, що рахунок був лише 1-0, але водночас для нас нічого не зламалося. Найважливішим був удар Миколенка. Він вселив у нас надію перед перервою.

Миколенко забив перший гол у сезоні – відео краси від українського захисника Евертона

Можливо, якби ми пропустили ще один гол, то виникли б більші проблеми. Але ми витримали. Показали, що ми згуртована команда, і гравці наприкінці виконали справді хорошу роботу.

Бето відмінно впорався і вдосконалюється. Якби він був 19-річним нападником, ви б сказали: "Гей, йому ще є куди рости, і він продовжить". Правда в тому, що ми не змогли досить добре доставити м'яч або забити більше, але Кіно оформив справді хороший гол головою", – цитує Мойєса офіційний сайт "ірисок".

Нагадаємо, що Віталій Миколенко забив у компенсований час до першого тайму, зрівнявши рахунок у матчі. Це перший гол українця у поточному сезоні за Евертон.

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