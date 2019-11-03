Динамо обрало найкращого гравця команди у жовтні

Вболівальники Динамо визначили найкращого гравця команди у жовтні.

Захисник Динамо Віталій Миколенко визнаний найкращим гравцем команди у жовтні, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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За підсумками опитування, Миколенко набрав 56 відсотків голосів. Друге та третє місця також посіли юні таланти Динамо – Денис Попов (36%) та Віктор Циганков (8%.

Нагадаємо, Миколенко в нинішньому сезоні провів 14 матчів за Динамо в усіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

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