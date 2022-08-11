Евертон представив третю форму на сезон 2022/23, повідомляє офіційний сайт "ірисок".

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Обмундирування матиме жовто-синє забарвлення – на її розробку данську компанію Hummel надихнуло екіпірування, в якій команда виступала у 1990-1992 роках. Особливістю цього комплекту буде Вежа принца Руперта, яка замінить клебний герб. Новий елемент – вежа в районі Евертон міста Ліверпуль, насамперед відома як символ Евертона. Також контури вежі розташовані в нижній частині футболки.

Воротарська форма виконана у тонах мандарина з золотими та чорними вставками.

Нагадаємо, Миколенко і Ко невдало стартували у новому сезоні АПЛ – у 1-му турі "іриски" на власному полі мінімально поступились Челсі (0:1). Вже у суботу, 13 серпня, ліверпульці на виїзді зіграють з Астон Віллою.

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