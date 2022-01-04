Миколенко високо оцінив свого наступника на лівому фланзі Динамо: "Це топовий захисник"
Оборонець Евертона Віталій Миколенко переконаний, що Владислав Дубінчак впорається із місією замінити його в обороні на фланзі.
"Звісно, він готовий. Напевно, некоректно говорити мені про мого конкурента у збірній України.
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Я дуже багато з ним пограв, коли був центральним захисником у юнацькій команді. Вважаю, що він – топовий оборонець", – сказав Миколенко в інтерв'ю прес-службі Динамо.
До слова, останні півтора сезону Владислав Дубінчак виступав на правах оренди в СК Дніпро-1, але напередодні кияни оголосили про його повернення через трансфер Віталія Миколенка в Евертон. З "ірисками" він підписав контракт до 2026 року.
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