Оборонець Евертона Віталій Миколенко переконаний, що Владислав Дубінчак впорається із місією замінити його в обороні на фланзі.

"Звісно, він ​​готовий. Напевно, некоректно говорити мені про мого конкурента у збірній України.

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Я дуже багато з ним пограв, коли був центральним захисником у юнацькій команді. Вважаю, що він – топовий оборонець", – сказав Миколенко в інтерв'ю прес-службі Динамо.

До слова, останні півтора сезону Владислав Дубінчак виступав на правах оренди в СК Дніпро-1, але напередодні кияни оголосили про його повернення через трансфер Віталія Миколенка в Евертон. З "ірисками" він підписав контракт до 2026 року.

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