Евертон приймає Манчестер Юнайтед в матчі 13 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Евертон – Манчестер Юнайтед розпочинається о 18:30 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Віталій Миколенко перебуває у шикарній формі. Українець відзначився голами у двох попередніх матчах Евертона, тому очікувано зберігає місце в стартовому складі. У центрі поля МЮ несподівано виходить 18-річний дебютант Майну. Евертон отримав 10-очковий штраф і опустився на передостаннє місце АПЛ.

Стартові склади команд

Евертон: Пікфорд – Янг, Тарковскі, Брентвейт, Миколенко – Харрісон, Гарнер, Гуйє, Макніл – Дукуре – Калверт-Льюїн.

Запасні: Віргінія, Коулман, Кін, Годфрі, Паттерсон, Хант, Доббін, Шерміті, Данжума.

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Ліндельоф, Магуайр, Шоу – Мактомінай, Майну – Рашфорд, Фернандеш, Гарначо – Марсьяль.

Запасні: Баїндир, Ван-Біссака, Варан, Регілон, Амрабат, ван де Беек, Межбрі, Пеллістрі, Г'югіл.