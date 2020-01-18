Миколенко виграв у Русина парі на тренуванні Динамо – захисник отримає незвичну нагороду

Захисник Динамо Віталій Миколенко розповів про цікаве парі з форвардом киян Назарієм Русиним.

"Ми з Назіком Русиним грали на рахунок, потрібно було забити більше голів, і я виграв у нього десять шоколадок. Просто я більш відповідально підійшов до завдання.

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Конкуренція в команді? Мені здається, це важливо у будь-якому виді спорту та в будь-якій професії. Відчувається вона в тому, що якщо ти погано виконаєш вправу чи погано зіграєш, то є людина, яка може тебе замінити. Думаю, для тренера це дуже важливо", – поділився Миколенко в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, перший міжсезонний збір Динамо в Туреччині триватиме до 28 січня. Відразу після спарингу з Кайратом Динамо повернеться до Києва, і гравці отримають кілька днів відпочинку. А з 2 лютого візьме старт другої навчально-тренувальний збір "біло-синіх", який також пройде в Туреччині і триватиме до 16 лютого включно.

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