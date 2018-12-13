Миколенко: Відпускного настрою у Динамо не було

Захисник Динамо Віталій Миколенко зазначив, що кияни хотіли перемогти Яблонец, але в команди не пішла гра.

"Ми думали лише про те, щоб виграти матч та показати хороший футбол. Перший тайм нам не вдався, не знаю... Були індивідуальні помилки, не пішла гра у багатьох гравців.

Динамо – Яблонец – 0:1 – відео гола та огляд матчу

На другий тайм вийшли – ніби все добре було, але не вистачало завершення. Відпускного настрою не було, просто не пішла гра.

Яблонец особливо нічим не здивував, як ми їх розбирали, так вони і грали. Тренер подякував і сказав, що чекає нас вже у наступному році, на збори.

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Відпустка? Проведу її з друзями та батьками. Підсумок першої частини сезону? Результат позитивний. Гру, я думаю, можна покращити. А ось 7 очок відриву від Шахтаря в чемпіонаті – це дуже погано. Але у нас ще є дві гри з Шахтарем, не все втрачено", – сказав він журналістам після матчу.