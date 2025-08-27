Прес-служба Евертона оприлюднила світлини з тренування, яке стало першим для новачка команди – Тайлера Діблінга.

Цікаво, що разом із іншими гравцями основної групи займався Віталій Миколенко, який пропустив старт сезону через пошкодження. Про відновлення українського захисника наразі офіційно не повідомляли.

Нагадаємо, що Миколенко травмувався у спарингу проти Роми перед початком сезону, тож ще не грав у офіційних матчах Евертона. "Іриски" ж у перших 2-х турах АПЛ набрали 3 очки з 6-ти можливих, спочатку програвши Лідсу (0:1), а потім перегравши Брайтон (2:0).

