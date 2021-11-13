Миколенко відмовився говорити про можливість перебратися в Дженоа слідом за Шевченком
Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко вважає за краще не реагувати на трансферні чутки.
"Дженоа? Навіть коментувати це не хочу, адже нічого сказати...
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Зі здоров'ям усе добре. Сподіваюся, що вже до наступного туру, до матчу з Чорноморцем готуватимуся. Чи гратиму – не знаю, але планую готуватися. Тут уже, як вирішить медичний штаб", – цитує Миколенка footboom.
Нагадаємо, після призначення Андрія Шевченка головним тренером Дженоа італійські ЗМІ почали сватати у генуезьку команду низку гравців. Зокрема кандидатуру Віталія Миколенка називають однією з пріоритетних.
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