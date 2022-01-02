"Перехід Миколенка в Евертон? Це круто. Віталій Миколенко молодий, але він уже отримав добрий досвід, захищаючи кольори Динамо у чемпіонаті, у єврокбуках та, звичайно, виступаючи за збірну України. Віталію треба рухатися далі, шукати мотивацію, оскільки, як на мене, після чемпіонату Європи цьому захиснику потрібен новий виклик.

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Коли немає серйозної конкуренції, можна зупинитись у прогресі. Зараз для Миколенка ідеальний варіант, щоб стати на щабель вище у своєму розвитку. Чи готовий він підкорити АПЛ? Думаю, підкорити тут не зовсім доречне слово, але на те, щоб не загубитися в одній із найсильніших ліг Європи, цей виконавець спроможний.

Хоча, звичайно, спочатку Миколенку знадобиться адаптація не тільки індивідуальна, але й до тактичних вимог. І важливу роль тут відіграє мовний бар’єр, до цього фактору теж потрібно поставитися з усією відповідальністю. Для київського Динамо це великий плюс не лише у фінансовому плані, адже Миколенко стає прикладом для багатьох молодих гравців, показуючи, як треба розвиватись.

Але те, що Миколенко за своїми якостями відмінно підходить для англійської Прем’єр-ліги, є фактом. У Віталія непогана швидкість, передача. Він сильний у єдиноборствах. Може зіграти не лише лівого захисника, але й лівого центрального при обороні у три захисники. Мірча Луческу пробував Миколенка й у середині поля. Віталій добре обучений тактично", – розповів Шевчук у коментарі Bookmaker-ratings.

Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Він підписав контракт з "ірисками" до червня 2026 року.

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