"Робота під керівництвом Сергія Реброва? З останніми тренерами збірної було менше тактики. Більше уваги стало на тактику і дисципліну. Щодня я вчуся чогось нового. Усе буде добре, якщо в нас буде дисципліна на полі, і ми знатимемо наш план.

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Моє відновлення від травми? Початок сезону виявився для мене не найкращим. Було невелике пошкодження, але зараз я вже в строю, тому я тут. Відчуваю, що перебуваю в хорошій функціональній готовності. Але про клуб зараз не думаю – тільки про збірну", – поділився Миколенко в коментарі прес-службі УАФ.

Додамо, що Віталій у цьому сезоні провів лише 75 хвилин у матчі Кубка англійської ліги, чимало пропустивши через пошкодження.

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