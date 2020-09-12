"Сьогодні найголовніше було забити та здобути перемогу. Не пропустили – вже добре, але в атаці не вдалося реалізувати свої моменти – звідси й такий результат.

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У Десни також були моменти у першому таймі. І це не їхня заслуга, а через наші помилки. Але, повторюся, не пощастило забити, хоча були хороші передумови для гола.

Коли позитивний результат, звичайно, легше рухатися від гри до гри. Але, я думаю, зараз перелаштуватися буде доволі легко, адже на нас очікує матч Ліги чемпіонів", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 2-го туру УПЛ кияни втратили перші очки у новому сезоні, неспромігшись здолати на власному полі чернігівську Десну (0:0).

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