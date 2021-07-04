"Англія була одним із найсильніших наших суперників на чемпіонаті Європи. Але на такому турнірі не буває слабких команд. Нідерланди, Австрія були дуже сильними, як і Англія. Сьогодні суперники реалізували свої моменти, тому й такий рахунок.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

Завжди важко відіграватися з 0:2, особливо коли ти пропускаєш на початку обох таймів. Психологічно це дуже непросто. У збірної Англії й один гол важко відіграти, а два – взагалі на межі фантастики. Це нас трохи надломило, а третій м’яч узагалі добив.

Чому Руслан Маліновський не потрапив до заявки? Наскільки я знаю, він уранці проходив тестування, у нього був біль у привідному м’язі. По живому сліду важко оцінювати пройдений шлях, для цього є тренерський штаб. Андрію Шевченку видніше. У мене як у футболіста завдання – прибути на збір, виконувати настанови та готуватися до ігор. Не хотів би оцінювати і свій виступ на Євро. Звичайно, хотілося б краще провести деякі поєдинки", – цитує Миколенка офіційний сайт УАФ.

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