Манчестер Юнайтед став переможцем Premier League Summer Series, що відбувся у США. Рахунок та огляд останнього матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч

Манчестер Юнайтед – Евертон – 2:2

Голи: Фернандеш, 19 (пен.), Маунт, 69 – Ндіає, 40, Хевен, 75 (авт.)

У заключному матчі підопічні Рубена Аморіма розписали результативну нічию з Евертоном – 2:2, однак ще до стартового свистка було відомо, що саме "червоні дияволи" фінішують першими.

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Фернандеш відкрив рахунок на 19-й хвилині з пенальті, проте незадовго до перерви Ндіає зрівняв. У другому таймі суперники обмінялися голами. Захисник збірної України Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" і провів на полі всі 90 хвилин, але не відзначився результативними діями.

За підсумками турніру Манчестер Юнайтед набрав 7 очок і посів перше місце. Вест Хем з 6 пунктами став другим, третім фінішував Борнмут (3 очки). Евертон завершив змагання на останній позиції, здобувши лише одне очко.

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