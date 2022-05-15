Евертон визначився зі стартовим складом на поєдинок 37-го туру АПЛ проти Брентфорда. Стартові склади команд дивіться у цій новині на Футбол 24.

Френк Лемпард продовжив хорошу тенденцію, виставивши Віталія Миколенка у стартовий склад удев'яте поспіль.

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Суперником Евертона стане Брентфорд, який вже вирішив свої турнірні завдання. "Ірискам" необхідно здобувати очки, аби убезпечити себе від вильоту з АПЛ – команда Миколенка лише на 2 очки виперджає Бернлі та Лідс, які борються за виживання.

Стартовий склад Евертона: Пікфорд – Коулмен, Холгейт, Брантвейт – Івобі, Андре Гомеш, Дукуре, Миколенко – Гордон, Келверт-Льїн, Рішарлісон.

Стартовий склад Брентфорда: Рая – Айєр, Янссон, Соренсен, Генрі – Єнсен, Норгорд, Еріксен – Мбеумо, Тоні, Вісса.

Зазначимо, що початок матчу Евертон – Брентфорд запланований на 18:30 за київським часом.

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