Захисник Евертона Віталій Миколенко став одним із найкращих у матчах 32-го туру АПЛ.

Портал Whoscored підготував збірну з найкращим гравців 32-го туру АПЛ, де опинився і Віталій Миколенко.

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Українець 5 разів вступав у відбір (всі спроби успішні), здійснив 5 виносів та 1 перехоплення, отримавши солідні 7,47 бала. Перфоманс Віталія дозволив Евертону здобути першу перемогу з 16 грудня 2023 року.

Відзначимо, що найвищу оцінку отримав Кевін де Брюйне за поєдинок проти Кристал Пелас (9,85). Також до команди тижня потрапили Мартін Дубравка та Фабіан Шер (обидва – Ньюкасл), Педро Порро та Мікі ван де Вен (обидва – Тоттенхем), Луїс Діас (Ліврепуль), Кай Хаверц (Арсенал), Джордан Кларк (Лутон), Маркус Тавернієр (Борнмут) та Оллі Воткінс.

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