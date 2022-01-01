Миколенко в Евертоні: журналіст розкрив фінансові деталі трансферу українця
18:12 - Читать на русском
Евертон не скупився для підписання захисника Динамо Віталія Миколенка.
Евертон Заплатив Динамо за Миколенка 17 млн фунтів (близько 20 млн євро), повідомляє Dynamomania з посиланням на журналіста Ендрю Тодоса.
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Сума може зрости до 20 млн фунтів відповідно до успіхів 22-річного захисника у таборі "ірисок". Англійський клуб виплачуватиме гроші киянам кількома частинами.
Нагадаємо, Віталій підписав з Евертоном контракт до літа 2026-го. Після 17-ти турів АПЛ новий клуб Миколенка розташувався на 15-й сходинці.
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