Динамо отримало пропозиції щодо Миколенка від Евертона та неназваного італійського клубу, стверджує журналіст Ендрю Тодос у твіттері.

Миколенко покине Динамо заради АПЛ, – джерело

Втім, зазначається, що угода ще далека від завершення з обома клубами. Перехід в Евертон може зірватись через нестабільну ситуацію на посаді тренера – Рафаель Бенітес може бути звільнений ще до січня, що вирішить проблему з основним лівим захисником "ірисок" Люкою Дінем.

Додамо, що сьогодні з'явилась інформація, нібито Миколенко завершує перехід до Евертона – сторонам залишилось узгодити останні деталі. Віталій провів 21 матч у поточному сезоні за Динамо, у яких відзначився 3 результативними діями.

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