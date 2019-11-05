Миколенко в шортах Циганкова – курйоз від Динамо на зустрічі гравців з фанатами

Вчора гравці київського Динамо провели автограф-сесію для вболівальників у одному з магазинів спортивних товарів Києва.

На одному з фото Віталій Миколенко підписує постер зі своїм зображенням. На цьому постері захисник "біло-синіх" позує в ігрових трусах з номером 15, який у Динамо належить віце-капітану команди Віктору Циганкову. Цей казус помітив блогер Михайло Смоловой, який поділився ним на своїй сторінці у facebook.

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Нагадаємо, що вже в четвер кияни проведуть черговий матч в Лізі Європи – Динамо зіграє на виїзді проти Копенгагена, з яким має рівну кількість очок.

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