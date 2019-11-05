Миколенко в шортах Циганкова – курйоз від Динамо на зустрічі гравців з фанатами

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Динамо З – Шахтар: Каштру назвав заявку на матч Ліги чемпіонів – є вагомі втрати
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Челсі приготував вражаючу суму на випадок зняття трансферного бануАнглія — 10:03 2360
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Маліновський і Ко на межі краху, шанс на реванш для Вальверде, пан або пропав для Борусії Д – фішки 4-го туру ЛЧЛіга чемпіонів — 08:00 2554
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