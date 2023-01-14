Евертон та Саутгемптон зустрінуться в матчі 20-го туру чемпіонату Англії. Дивіться стартові склади команд та онлайн-трансляцію гри Евертон – Саутгемптон у цій новині на "Футбол 24".

Миколенко вийде у стартовому складі на важливий поєдинок в боротьбі за виживання – його Евертон (18 місце) зустрінеться з останнім Саутгемптоном. Матч розпочнеться о 17:00, стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна на "Футбол 24". Переглянути наживо можливо на Setanta Sports.

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Склад Евертона: Пікфорд – Коулмен, Годфрі, Коуді, Тарковскі, Миколенко – Івобі, Онана, Гуйє – Грей, Калверт-Льюїн.

Склад Саутгемптона: Базуну – Чалета-Цар, Льянко, Салісу – Лавія – Вокер-Пітерс, Ворд-Прауз, Ельюнуссі, Діалло – Едозі, Адамс.