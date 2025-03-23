В Англії високо цінять захисника збірної України Віталія Миколенка і не уявляють склад Евертона без нього.

На "ірисок" після міжнародної паузи одразу чекає надпринциповий матч проти Ліверпуля. Наразі у Евертона серія з шести матчів без поразок, попри те, що у Девіда Мойєса були проблеми з травмами.

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Експерти liverpoolecho спробували обрати для "ірисок" оптимальний склад на гру з Ліверпулем. Якщо на деяких позиціях англійці прогнозують зміни, то щодо Віталія Миколенка всі одностайні – місце українця в старті.

Ідеальний склад Евертона:

Джо Томас: Пікфорд, Миколенко, Брантуейт, Тарковскі, О'Браян, Гарнер, Гуйє, Ндіає, Алькарас, Ліндстрьом, Бето;

Метт Джонс: Пікфорд, О'Браян, Тарковскі, Брантуейт, Миколенко, Гарнер, Гуйє, Макнілл, Алькарас, Ндіає; Бето;

Пол Уілок: Пікфорд, О'Браян, Тарковскі, Брантуейт, Миколенко, Гарнер, Гуйє, Макнілл, Алькарас, Ндіає; Бето.

Нагадаємо, Евертон наразі перебуває на 15 місці у турнірній таблиці АПЛ з 34 балами. "Іриски" випереджають зону вильоту на 17 очок.

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