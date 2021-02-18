"Якщо чесно, у порівнянні з матчем проти Олімпіка, сьогодні були ідеальні погодні умови. Результатом гри трохи засмучений, адже пропущений м'яч доведеться в будь-якому разі відігравати та забивати на виїзді. Я ще не встиг переглянути момент з пропущеним голом. Тренер дасть аналіз гри, а зараз за гарячими слідами нічого не можу сказати.

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Я перед матчем вже казав у інтерв'ю, що Брюгге йде на першому місці в чемпіонаті Бельгії, і незалежно від того, грають ключові футболісти або резервісти, – це дуже хороша команда. Ми ретельно розібрали Брюгге, тренер підготував весь аналіз гри. Вважаю, що підготувалися ми добре.

Грати в гостях у будь-якому разі буде складніше. Але зараз у нас попереду гра з Десною і боротьба за чемпіонство. Тому зараз усі думки – про Десну, а не про матч-відповідь із Брюгге. Поле було хорошої якості. В цілому умови були хорошими, якщо не враховувати температуру -10", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

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