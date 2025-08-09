Миколенко зазнав пошкодження на 12-й хвилині матчу з Ромою та був замінений. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк припустив, що українець отримав м'язове пошкодження.

Довбик як риба, викинута на берег: українець з особливим підходом від Гасперіні – відео на очах 250 фанатів завірусилося

"Можна підтвердити, що мова йде про привідний мʼяз (або один з групи привідних). Точний ступінь травми вкаже тільки МРТ, але зважаючи на місце, за яке тримався Віталій, і як покидав поле, є ризик, що це буде більше, ніж перший грейд. Також він вказував на місце кріплення (м'язу – прим.), що може означати потенційне ушкодження сухожилля.

У будь-якому разі слід очікувати офіційної інформації від клубу, але можна передбачити, що Віталій може пропустити мінімум 3-4 тижні", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Евертон Віталія Миколенка поступився Ромі Артема Довбика у товариському матчі з рахунком 0:1. Англійський клуб розпочне офіційний сезон матчем проти Лідса, який відбудеться 18 серпня.

Рома перемогла Евертон – Миколенко травмувався, Довбику показали, як потрібно забивати