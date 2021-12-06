"Коли ми приїхали на стадіон, поле було у жахливому стані. Під кінець матчу трохи розтануло, але було, як бетон.

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Не знаю, чому не перенесли матч. Для футболістів це дуже травмонебезпечно", – заявив Миколенко в ефірі програми Великий футбол.

Зауважимо, через промерзлий газон у Луцьку на стадіоні Авангард представники київської команди пропонували перенести матч з Вересом до столиці. Але арбітриня Катерина Монзуль дозволила грати на домашній арені Вереса.

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