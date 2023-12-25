Англійські клуби традиційно вітають своїх уболівальників із Різдвом. Віталій Миколенко та Михайло Мудрик приєднались до вітань Евертона та Челсі відповідно.

Евертон у своєму твіттері привітав уболівальників з Різдвом. Серед гравців, які вітали зі святом, був і Віталій Миколенко – українець рідною мовою побажав фанам "ірисок" щасливого Різдва.

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Гравці Евертона для цього навіть одяглись у святковий одяг – різдвяні светри та шапки Санта-Клауса, а кожен вітав своєю рідною мовою.

В Челсі ж вийшло менш святково – всі, окрім Чілвелла, озвучили вітання на тренувальному полі (зокрема й Михайло Мудрик). Лише англійський лівий захисник привітав уболівальників на фоні святкової ялинки.

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