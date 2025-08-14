Забарний "втік" від Ярмолюка, Миколенко гратиме проти клубу третього дивізіону: жеребкування Кубка англійської ліги
В Англії відбулося жеребкування чергового раунду Кубка ліги 2025/26.
Сезон в Англії стартував, і вже розпочалася боротьба за Кубок ліги. Жеребкування другого раунду турніру визначило суперників для клубів з українцями у складі.
У жеребкуванні брали участь переможці попереднього туру, а також представники АПЛ, які не виступають у єврокубках. Віталій Миколенко з Евертоном гратимуть проти Мансфілд Таун, а Брентфорду Ярмолюка протистоятиме Борнмут, звідки щойно пішов Ілля Забарний.
Сток Сіті з Таловєровим зіграє проти Брендфорда, а Сандерленд Тутєрова зустрінеться з Хаддерсфілдом. Представник п'ятого англійського дивізіону Грімсбі Таун спробує зупинити Манчестер Юнайтед.
Матчі заплановані на 26 та 27 серпня.
Пари другого раунду:
Борнмут – Брентфорд
Евертон – Мансфілд Таун
Сток Сіті – Бредфорд Сіті
Сандерленд – Хаддерсфілд
Грімсбі Таун – Манчестер Юнайтед