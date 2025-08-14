Сезон в Англії стартував, і вже розпочалася боротьба за Кубок ліги. Жеребкування другого раунду турніру визначило суперників для клубів з українцями у складі.

Зінченко на виході з Арсенала – іспанський клуб, який грав у фіналі єврокубка, несподівано переманює українця

У жеребкуванні брали участь переможці попереднього туру, а також представники АПЛ, які не виступають у єврокубках. Віталій Миколенко з Евертоном гратимуть проти Мансфілд Таун, а Брентфорду Ярмолюка протистоятиме Борнмут, звідки щойно пішов Ілля Забарний.

Сток Сіті з Таловєровим зіграє проти Брендфорда, а Сандерленд Тутєрова зустрінеться з Хаддерсфілдом. Представник п'ятого англійського дивізіону Грімсбі Таун спробує зупинити Манчестер Юнайтед.

Матчі заплановані на 26 та 27 серпня.

Пари другого раунду:

Борнмут – Брентфорд

Евертон – Мансфілд Таун

Сток Сіті – Бредфорд Сіті

Сандерленд – Хаддерсфілд

Грімсбі Таун – Манчестер Юнайтед