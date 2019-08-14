Миколенко: Суперечка з Хацкевичем під час матчу з Брюгге – лише емоції

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко прокоментував виліт команди з Ліги чемпіонів після результативної нічиєї (3:3) з Брюгге.

"Які емоції? Спустошення. І більше ніяких емоцій немає. Суперечки з Хацкевичем? Це емоції. Я не можу сказати, про що ми говорили з ним. Просто спілкувалися щодо моментів в грі.

Хацкевич офіційно звільнений з Динамо – тренерський штаб також пішов у відставку

Перед матчем з Брюгге у мене була травма, про яку я найбільше і думав. А в матчі з Шахтарем і сьогодні вже більше в гру увійшов.

Звичайно, неприємно пропускати голи, але ми далі намагалися свою гру показувати і забити у другому таймі ще один. Так, ми його забили, але й пропустили при цьому.

Чого не вистачило команді? Бачення ситуації буде у головного тренера, а моє завдання – виконувати його установку", – поділився Миколенко в коментарі FootballHub.

Динамо – Брюгге: браво за душевну гру, шок від провалів, вбивчі заміни – трилер з 6 голів і 2 вилучень на прощання з ЛЧ