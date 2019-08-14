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Миколенко: Суперечка з Хацкевичем під час матчу з Брюгге – лише емоції

18:32 1205 Читать на русском
Миколенко: Суперечка з Хацкевичем під час матчу з Брюгге – лише емоції
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко прокоментував виліт команди з Ліги чемпіонів після результативної нічиєї (3:3) з Брюгге.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

"Які емоції? Спустошення. І більше ніяких емоцій немає. Суперечки з Хацкевичем? Це емоції. Я не можу сказати, про що ми говорили з ним. Просто спілкувалися щодо моментів в грі.

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Перед матчем з Брюгге у мене була травма, про яку я найбільше і думав. А в матчі з Шахтарем і сьогодні вже більше в гру увійшов.

Звичайно, неприємно пропускати голи, але ми далі намагалися свою гру показувати і забити у другому таймі ще один. Так, ми його забили, але й пропустили при цьому.

Чого не вистачило команді? Бачення ситуації буде у головного тренера, а моє завдання – виконувати його установку", – поділився Миколенко в коментарі FootballHub.

Динамо – Брюгге: браво за душевну гру, шок від провалів, вбивчі заміни – трилер з 6 голів і 2 вилучень на прощання з ЛЧ

blog_ava
Динамо – Брюгге: браво за душевну гру, шок від провалів, вбивчі заміни – трилер з 6 голів і 2 вилучень на прощання з ЛЧ
02:15
18082
Теги
Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо - Брюгге Динамо Динамо Ліга чемпіонів Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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