Миколенко став найкращим гравцем Евертона в матчі АПЛ – українець забив другий гол у сезоні
11 листопада 23:22 - Читать на русском
Виступ захисника Евертона Віталія Миколенка у поєдинку 12-го туру АПЛ найбільше вразив фанатів "ірисок".
завершено
5’ Еберечі Езе
73’ Одсон Едуар
Абдулай Дукуре 49’
Ідрісса Гуйє 86’
5’ Еберечі Езе
49’ Абдулай Дукуре
73’ Одсон Едуар
86’ Ідрісса Гуйє
Евертон у своєму твіттері повідомив, що Віталій Миколенко визнаний найкращим гравцем матчу проти Крістал Пелас.
Феєрія Миколенка з голом українця у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Евертон – 2:3
Українець відкрив рахунок у зустрічі та був причетний до другого взяття воріт – Миколенко дальнім ударом поцілив у стійку, а Дукуре першим встиг на добивання.
Додамо, що Віталій провів за Евертон 11 матчів у поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами.
Миколенко знову забив гол – Евертон вирвав перемогу, українець зіграв найкращий матч сезону і встановив рекорд АПЛ
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