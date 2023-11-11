Евертон у своєму твіттері повідомив, що Віталій Миколенко визнаний найкращим гравцем матчу проти Крістал Пелас.

Феєрія Миколенка з голом українця у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Евертон – 2:3

Українець відкрив рахунок у зустрічі та був причетний до другого взяття воріт – Миколенко дальнім ударом поцілив у стійку, а Дукуре першим встиг на добивання.

Додамо, що Віталій провів за Евертон 11 матчів у поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами.

Миколенко знову забив гол – Евертон вирвав перемогу, українець зіграв найкращий матч сезону і встановив рекорд АПЛ