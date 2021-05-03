У квітні кияни провели 5 офіційних поєдинків. Чотири матчі Динамо зіграло в УПЛ і виграло їх усі, завдяки чому достроково здобуло чемпіонство. Ще одна перемога була здобута у півфіналі Кубка України.

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Після кожного матчу на офіційних сторінках Динамо у соцмережах уболівальники могли проголосувати за найкращого гравця, які потім були номіновані на звання найкращого футболіста квітня: Віталій Миколенко, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Жерсон Родрігес, повідомляє прес-служба киян.

У підсумковому голосуванні взяли участь понад чотири тисячі прихильників Динамо, які віддали найбільшу кількість голосів за Віталія Миколенка. Захисника визнала найкращим майже третина респондентів. Друге місце розділили Сидорчук та Циганков – по 21% голосів. Жерсон Родрігес (16%) зовсім трохи випередив Андрієвського (11%).

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