Миколенко: Сподіваюся, Динамо вдасться розкрити оборону Мальме

Захисник Динамо Віталій Миколенко на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від протистояння з Мальме у 5-му турі Ліги Європи 2019/20.

"Чи слідкували ми за Мальме після нашого першого матчу? Ми дивилися нашу минулу гру з ними, а їхні матчі в чемпіонаті Швеції не переглядали. Будемо відштовхуватися від нашої попередньої гри.

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Що стосується схеми гри Мальме у три центральні захисники, то в останньому матчі з нами Маріуполь грав так само. Ми досить непогано розкривали оборону, і я сподіваюся, що завтра буде так само.

Реакція тренерського штабу на марнотратство в матчі з Маріуполем? Не буду про неї говорити, усе залишається в роздягальні. Але реакція була", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Матч Мальме – Динамо пройде 28 листопада. Початок о 22:00 за київським часом. В першому турі на НСК Олімпійський кияни мінімально перемогли шведів завдяки голу Віталія Буяльського.

Після 4-х турів Динамо набрало 6 очок – стільки ж у Копенгагена, який завдяки кращим додатковим показникам очолює групу B. Мальме набрав 5 пунктів, у Лугано – лише 2 бали.

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