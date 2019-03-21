Миколенко: Сподіваюсь, Жуніор Мораєс допоможе збірній України

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував виклик Жуніора Мораєса в національну команду.

"Разом з Мораєсом цілий рік грали за Динамо. Тут, у збірній, привітали, як і всіх дебютантів. Чи допоможе команді? Сподіваюся на це", – цитує Миколенка прес-служба ФФУ.

Португалія – Україна: Шевченко взяв до Лісабона 25 футболістів

Нагадаємо, напередодні нападник Шахтаря отримав українське громадянство, а головний тренер збірної Андрій Шевченко довикликав Мораєса до табору національної команди. Новоспечений українець увійшов до списку із 25-и гравців "жовто-синіх", які візмуть участь перших матчах відбору до Євро-2020.

Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. А через три дні "синьо-жовті" зіграють проти команди Люксембургу.

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