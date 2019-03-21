Миколенко: Шевченко сказав, що треба забути клубні справи

Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко прокоментував атмосферу у національній команді.

"У збірній класна атмосфера, всіх приймають дуже добре і позитивно. Не можу сказати, що відчуваю себе новачком. Зараз ставлю перед собою максимальні цілі та завдання як в клубі, так і в збірній.

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Невдалі поєдинки проти Челсі? Так, кожен для себе зробив висновки після цих матчів. Андрій Миколайович теж про це говорив, що треба забути клубні справи і переключитися на збірну, тому що у нас всього три дні на підготовку до першої гри.

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Складна група? Треба готуватися до кожного матчу, оцінювати суперників не будемо. Наше завдання виходити на поле і брати очки, незалежно від того, проти кого граємо", – цитує Миколенка "Команда №1".