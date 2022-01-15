"АПЛ, футбол, який ви бачите та відчуваєте в англійських лігах, є дуже жорстким. Він дуже фізичний і конкурентний, але я щиро сподіваюся, що це мій тип футболу, і що я повністю готовий проявити себе.

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Я розмовляв з Олександром Зінченком та Андрієм Ярмоленком, і вони обидва сказали, що в АПЛ дуже важко, бо до кожної гри потрібно бути готовим, ніби вона остання. Потрібно бути готовим психологічно до багато чого. Зінченко особливо наголосив на необхідності відновлюватися після кожної гри. Я беру всі ці поради на озброєння.

Англія, як на мене, є еталоном у всьому, що стосується футболу. Очевидно, кожна дитина має мріяти грати тут. Мушу зізнатися, що в мене не було такої мрії, бо я був звичайною дитиною і не літав у хмарах, у світі фантазій. Тим не менше, я зараз тут і зроблю все, що в моїх силах, щоб показати, що я підходжу для АПЛ.

Ніхто не очікував мого переходу, включаючи мене та мою сім'ю. Коли це сталося, мої батьки відмовлялися вірити, що це справді сталося. Ми були не готові до такої гарної новини, і тепер я фактично живу уві сні. Після останньої гри за Динамо 12 грудня президент клубу сказав, що Евертон цікавиться мною, наступного дня я отримав більше інформації, і ось як усе обернулося", – цитує Миколенка The Telegraph.

Нагадаємо, Віталій перейшов у Евертон 1 січня 2022 року і вже встиг дебютувати за "ірисок" в Кубку Англії, відігравши проти Халл Сіті усі 120 хвилин. Сьогодні, 15 січня, він може вперше зіграти в АПЛ – Евертон у матчі 22-го туру на виїзді зустрінеться з Норвічем.

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