"Це був складний момент для мене на початку сезону. Я не тренувався зі своєю командою, і це було важко. У вересні поїхав у збірну і зіграв добре, але головне, що відіграв два повних матчі. Я повернувся і відтоді граю стабільно.

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Вважаю, що грати в АПЛ на будь-якому стадіоні важко. Наразі ми не досягли достатньо хороших результатів вдома, але сподіваюся, що незабаром ми зможемо це змінити. Зараз я почуваюся в Евертоні, як у родині. Мої товариші по команді допомагають щодня. Ми разом виграємо ігри, разом програємо. Попереду ще багато ігор, і ми впевнені в собі.

Я радий допомагати моїм товаришам по команді, забиваючи голи, але зараз дуже хочу додати до своєї гри більше гольових передач. Намагаюся більше атакувати, тепер повністю готовий до цього. Коли ви у формі, ви можете бігати набагато більше. Щодо мене, коли я у формі, виглядаю та почуваюся небезпечним", – розповів клубному сайту українець.

Нагадаємо, що Віталій Миколенко в поточному сезоні відіграв за Евертон в 13 матчах у всіх турнірах. В активі захисника два голи.

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