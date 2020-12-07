"З самого початку головний тренер і президент говорили, що для кожного молодого футболіста Динамо Ліга чемпіонів – вітрина, де ти можеш себе продати.

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Але якщо не буде командного результату, то на тебе ніхто не буде дивитися", – сказав Миколенко для програми Великий футбол.

Нагадаємо, після 5-ти турів групового етапу ЛЧ Динамо втратило шанси вийти у плей-офф турніру, розташувавшись на третій сходинці у квартеті G. Вирішальний бій за єврокубкову весну кияни проведуть з Ференцварошем 8 грудня, початок о 22:00.

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