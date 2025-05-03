– Девід Мойєс прийшов, і здається, що з його поверненням все пішло на краще. Що змінилося під його керівництвом?

– Перші кілька тижнів були складними, тому що все було інакше. Але зараз все добре, як ви можете бачити у турнірній таблиці. Ми в хорошій позиції, і, на мою думку, граємо значно краще, ніж у попередні два роки. Думаю, наші фанати в захваті і їм подобається дивитися наш футбол.

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– Як це – бути захисником під керівництвом Девіда Мойєса? Чого він від тебе хоче?

– Добре, дуже добре. Він хоче, щоб я підключався до атак, і завжди каже, що у тебе не одна робота на полі, а дві чи три. Я намагаюся бути найкращим не тільки в обороні, але й в атаці.

– Робота над атакувальним аспектом твоєї гри – це те, що ти хочеш покращити?

– Мені подобається грати в атаці, і зараз я працюю над цим разом із тренерським штабом та головним тренером. Я працюю індивідуально з Біллі Маккінлі, також на тренуваннях працюю з Лейтоном Бейнсом над грою в атаці та захисті, – сказав Миколенко в інтерв'ю офіційному сайту Евертона.

Нагадаємо, Девід Мойєс очолив клуб у січні 2025 року. Наразі "іриски" посідають 15-те місце у турнірній таблиці АПЛ з 38-ма очками.

До слова, в поточному сезоні Віталій Миколенко провів 33 матчі за Евертон та віддав 2 результативні передачі. Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

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