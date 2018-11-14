Миколенко розповів про свої враження від перебування в збірній України

Новачок національної команди України Віталій Миколенко розповів про свої перші дні в таборі "жовто-синіх".

"Морально встигнув себе підготувати до цього виклику за минулий тиждень. Прийняли в збірній мене дуже добре, це помітно навіть по відео, на якому ми співали пісню з Мар'яном Шведом. Була чудова атмосфера.

Збірна України провела відкрите тренування на НСК Олімпійський – найкращі миттєвості

Розмови з Андрієм Миколайовичем щодо моєї позиції на полі поки не було, але, думаю, незабаром вона відбудеться.

Кожен матч у складі національної команди важливий. Кожен з нас вийде і буде битися за свою країну. Нема такого, що поєдинок не важливий", – цитує Миколенка dynamo.kiev.ua.